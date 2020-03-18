В Минпромторге обещают вернуть маски в аптеки

18 Март 2020 2020-03-18T16:11:00+03:00

Маски в аптеках есть, но не во всех. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Минпромторге РФ намереваются как можно скорее решить вопрос с резким сокращением количества медицинских масок в аптечных пунктах. Ситуация находится на контроле.

- Отсутствие масок в магазинах заметно. В обычное время на маски был спрос 400 тысяч в год, то сейчас он вырос до десятков и сотен миллионов. Скоро мы наладим производство масок, в этом нет никаких проблем. В ближайшее время маски поступят в аптеки, и в них не будет никакого дефицита, - сказал Евтухов в эфире телеканала "России 24" (ВГТРК).

В марте экспорт ряда средств индивидуальной защиты, в том числе марлевых масок, был запрещен правительством РФ.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции власти страны приняли решение временно закрыть границу. Запрет на въезд в РФ будет действовать до 1 мая. Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф по состоянию на 18 марта, число заболевших в России достигает 147. Врачи оценивают их состояние как стабильно и оказывают всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU