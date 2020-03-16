2020-03-16T23:17:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Граница на замке: правительство ограничивает въезд в Россию для иностранцев

Запрет будет действовать с 18 марта по 1 мая
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Ограничение будет действовать с 18 марта до 1 мая. Фото ТАСС/ Елена НагорныхОграничение будет действовать с 18 марта до 1 мая. Фото ТАСС/ Елена Нагорных
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Премьер Михаил Мишустин принял решение ограничить въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса. Как говорится в сообщении правительства, ограничение будет действовать с 18 марта до 1 мая.

Тем не менее, некоторые исключения все же будут сделаны. Ограничения на въезд в Россию не будут применяться в отношении:

- водителей грузовиков,

- экипажей самолетов и морских судов,

- бригад поездов,

- членов официальных делегаций,

- лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника,

- лиц, постоянно проживающих на территории России,

- лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска.

Перед тем, как объявить о своем решении, Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с премьерами Белоруссии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана и проинформировал их о готовящихся мерах. Мишустин пояснил, что вводимые Россией ограничения соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и носят временный характер, уточнили в пресс-службе кабмина. Главы правительств договорились поддерживать контакты по вопросам, связанным с угрозой дальнейшего распространения коронавируса.

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- Вы знаете, в соответствующем решении правительства, которое было опубликовано, дается ответ на этот вопрос. Это вызвано теми мерами, которые принимаются у нас в стране для предотвращения распространения вирусной инфекции, - сказала журналистам Захарова. - Поэтому ответ на этот вопрос он достаточно прост. Непростой вопрос – это следующий. А именно, как будет реализовано это решение. Но этим будет заниматься МИД и компетентные ведомства. Я думаю, что мы будем уже завтра более подробно и предметно это комментировать в плане того, как будут реализованы эти меры в контексте и иностранцев. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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