Москвичи смогут увидеть парад планет 18 и 19 марта

18 Март 2020 2020-03-18T16:43:51+03:00

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В Москве при ясной погоде 18 и 19 марта можно будет наблюдать редкое природное явление – парад планет. Об этом рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Парадом планет называют космические явление, во время которого несколько планет Солнечной системы оказываются по одну сторону от Солнца и сближаются с небольшом секторе. Так, в этот раз астрономы прогнозируют сближение Сатурна, Юпитера и Марса с Луной.

«Строго говоря, нас ожидает парад планет «в миниатюре», так как всего три планеты участвуют в этом событии, четвертый участник — Луна», - цитирует сообщение планетария интернет-издание «Подмосковье сегодня».

При этом в планетарии отметили, что больше всего шансов увидеть парад планет будет у жителей южных широт. И то при условии, что небо будет сохраняться безоблачным. Наблюдать явление можно будет ранним утром на протяжении 60 минут за час до восхода солнца, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU