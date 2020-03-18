Нефть марки Brent упала ниже 27 долларов за баррель впервые с ноября 2003 года

18 Март 2020 2020-03-18T16:52:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Цены на нефть бьют новые рекорды. По данным межконтинентальной биржи ICE на 16:12.стоимость барреля марки Brent составила 27,1 доллар. В последний раз аналогичные показатели были зафиксированы в ноябре 2003 года.

Относительно 17 марта снижение составило 6,1%. В свою очередь курс доллара на московской бирже тоже на вершинах показателей: утренние показатели были на отметке 79 рублей за доллар – впервые с 2016 года. Евро вырос на 0,7% до отметки в 83,49 рублей.

На что указывают данные цифры и чего ждать россиянам, рассказал ИА «НСН» экономист Денис Ракша. Он отмечает, что нефть и курсы валют – это все совокупные факторы, которые давят на позиции рубля. Под действием ряда факторов российская валюта проседает вниз.

- Также внутренняя экономическая ситуация тоже не способствует укреплению рубля. Рубль будет оставаться слабым еще очень долго по отношению к другим мировым валютам, даже несмотря на то, что у них тоже огромные проблемы, - сказал Ракша

Тем временем специалисты американского банка Goldman Sachs дали прогноз возможного развития ситуации. По их мнению нефтяные компании в России в настоящий момент готовы к низким ценам на сырье на фоне резкого удешевления нефти после срыва сделки ОПЕК+.

Ближайшие два квартала цена на нефть не перешагнет отметки в 30 долларов за баррель, но для России это не страшно из-за низкой стоимости добычи сырья.

В Goldman Sachs подсчитали, что в стране порог безубыточности составляет около 15 долларов без налогов. Это один из самых дешевых показателей в мире.

В комментарии «Известиям» старший аналитик БКС Сергей Суверов согласился с доводом о низких затратах. и отметил, что многие российские компании смогут остаться на плаву и "продолжить генерировать высокую доходность по свободному денежному потоку в 2020–2021 годах».

ИСТОЧНИК KP.RU