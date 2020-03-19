2020-03-19T18:37:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус у Князя Монако: что известно о состоянии здоровья Альбера II

В княжеском дворце сообщили, что Альбера II продолжает работать из своего кабинета
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Коронавирус у Князя Монако: что известно о состоянии здоровья Альбера IIКоронавирус у Князя Монако: что известно о состоянии здоровья Альбера IIФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Тест на коронавирус COVID-19 у князя Монако Альбера II показал положительный результат. Об этом сообщил в коммюнике княжеского дворца.

«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ на COVID-19 в начале недели, положителен. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», - говорится в коммюнике.

В дворце сообщили, что князь продолжает работать из своего кабинета, находится в постоянном контакте с ближайшими соратниками и членами правительства, а за состоянием его здоровья наблюдает врач.

В коммюнике отмечается, что князь просит население Монако сократить до минимума контакты и соблюдать меры по ограничению передвижений.

Напомним, 19 марта, второй американский конгрессмен объявил, что у него коронавирус. Демократ от штата Юта Бенжамин (Бен) Макадамс рассказал на своей странице в Twitter, что почувствовал легкое недомогание в выходные и сначала решил, что это обычная простуда, однако потом решил сдать тест на COVID-19, который показал положительный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Марш на Крым»: Захарова рассказала о провокационном плане на Украине
Путин и Си Цзиньпином обсудили ситуацию с распространением коронавируса
Из-за коронавируса иностранцам продлят визы и разрешат остаться в России
Коронавирус у Князя Монако: что известно о состоянии здоровья Альбера II
Госдума РФ приняла закон, позволяющий замораживать цены на лекарства
Эпидемиолог сообщил об опасности всеобщего карантина
Минпромторг: запасов продуктов в магазинках хватит минимум на два месяца
Сергей Шойгу рассказал о своих родных-фронтовиках, которые прошли всю войну
Трампа призвали «ударить» по России и Саудовской Аравии
Для призывников подготовили законопроект об "ипотечных каникулах"
Власти США планируют выплатить по тысяче долларов американцам из-за коронавируса
Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Саудовская Аравия начала сокращать расходы бюджета из-за падения цен на нефть
"Осторожно, фейки!": В МВД зафиксировали рост числа недостоверной информации о коронавирусе
Туроператоры выплатят в фонд "Турпомощь" по 1 рублю в 2020 году