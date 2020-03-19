Коронавирус у Князя Монако: что известно о состоянии здоровья Альбера II
Тест на коронавирус COVID-19 у князя Монако Альбера II показал положительный результат. Об этом сообщил в коммюнике княжеского дворца.
«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ на COVID-19 в начале недели, положителен. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», - говорится в коммюнике.
В дворце сообщили, что князь продолжает работать из своего кабинета, находится в постоянном контакте с ближайшими соратниками и членами правительства, а за состоянием его здоровья наблюдает врач.
В коммюнике отмечается, что князь просит население Монако сократить до минимума контакты и соблюдать меры по ограничению передвижений.
Напомним, 19 марта, второй американский конгрессмен объявил, что у него коронавирус. Демократ от штата Юта Бенжамин (Бен) Макадамс рассказал на своей странице в Twitter, что почувствовал легкое недомогание в выходные и сначала решил, что это обычная простуда, однако потом решил сдать тест на COVID-19, который показал положительный результат.
ИСТОЧНИК KP.RU
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