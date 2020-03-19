Второй американский конгрессмен объявил, что у него коронавирус
В ночь на четверг, 19 марта, еще один американский конгрессмен объявил, что заразился коронавирусом. Демократ от штата Юта Бенжамин (Бен) Макадамс рассказал на своей странице в Twitter, что почувствовал легкое недомогание в выходные и сначала решил, что это обычная простуда, однако потом заподозрил неладное, обратился к врачу и сдал анализы, в среду получил результат теста на COVID-19 – положительный.
По словам Бена Макадамса, сейчас он находится на «добровольном карантине» у себя дома в родном штате, продолжает «работать на жителей Юты» и «добиваться, чтобы они получили необходимые ресурсы».
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что инфекцию подцепил первый член конгресса США, республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт. О заболевании законодателя и о том, что у него подтвержден коронавирус, сообщила его пресс-служба.
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп объявил в США режим ЧС из-за коронавируса и… пожал всем руки
Федеральные власти получат дополнительные полномочия для эффективной помощи отдельным штатам в борьбе с распространением болезни (подробности).
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Коронавирус подхватила жена Трюдо и 23 депутата из Ирана, но болезнь чудом обошла Трампа
Коронавирус COVID-2019 в шутку называют вирусом-эйджистом (его жертвами преимущественно становятся пожилые люди), сексистом (среди заболевших превалирует сильный пол) и даже шовинистом (по-прежнему большинство заболевших и погибших — это жители азиатских государств) (подробности).
МЕЖДУ ТЕМ
Российско-американский ученый рассказала, как снизить риск тяжелых осложнений при коронавирусе
Профессор Университета Джорджа Мэйсона Анча Баранова дала рекомендации на основе последних научных данных о коронавирусной инфекции (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»