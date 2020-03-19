2020-03-19T05:38:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Второй американский конгрессмен объявил, что у него коронавирус

Демократ Бен Макадамс сдал анализы, и тест показал положительный результат
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В США уже второй конгрессмен сообщил, что заразился коронавирусомВ США уже второй конгрессмен сообщил, что заразился коронавирусомФото: REUTERS
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В ночь на четверг, 19 марта, еще один американский конгрессмен объявил, что заразился коронавирусом. Демократ от штата Юта Бенжамин (Бен) Макадамс рассказал на своей странице в Twitter, что почувствовал легкое недомогание в выходные и сначала решил, что это обычная простуда, однако потом заподозрил неладное, обратился к врачу и сдал анализы, в среду получил результат теста на COVID-19 – положительный.

По словам Бена Макадамса, сейчас он находится на «добровольном карантине» у себя дома в родном штате, продолжает «работать на жителей Юты» и «добиваться, чтобы они получили необходимые ресурсы».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что инфекцию подцепил первый член конгресса США, республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт. О заболевании законодателя и о том, что у него подтвержден коронавирус, сообщила его пресс-служба.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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