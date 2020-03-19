Путин и Си Цзиньпином обсудили ситуацию с распространением коронавируса

19 Март 2020 2020-03-19T19:08:23+03:00

Российский лидер дал высокую оценку достигнутым в Китае результатам в борьбе с распространением заболевания

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В четверг, 19 марта, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с распространением коронавируса COVID-19. Переговоры состоялись по инициативе российской стороны. Об этом сообщили в Кремле.

«Состоялся телефонный разговор Президента Российской Федерации Владимира Путина с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг пандемии коронавируса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Москва и Пекин с самого начала наладили тесное сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Также российский лидер дал высокую оценку достигнутым в Китае результатам в борьбе с распространением заболевания.

Напомним, за последние сутки в Ухане за сутки не выявлено ни одного нового пациента с коронавирусом, а доля выздоровевших во всем Китае увеличилась до 87%, в 15 из 31 региона страны больше нет зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU