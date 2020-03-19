В Ухане за сутки не выявлено ни одного нового пациента с коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T07:53:35+03:00

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За минувшие сутки от коронавируса в Китае скончались еще восемь человек. Число инфицированных граждан увеличилось на 34. При этом в эпицентре распространения заболевания - городе Ухане, провинции Хубэй, не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно его данным, во всей республике за сутки выздоровели 819 человек. Общая доля таких пациентов увеличилась с 86% до 87%. Ситуация остается стабильной - в 15 из 31 региона больше нет зараженных.

При этом за все время распространения COVID-19 в Китае было выявлено 80,9 тысячи случаев инфицирования. Из них 70,4 тысячи уже выздоровели и выписались, 3245 - умерли. Большинство новых зараженных прибыли в республику из-за рубежа, где пандемия только вступает в силу.

Сайт kp.ru писал, что, например, в США число случаев заболевания возросло до 9,3 тысячи. Скончались 150 человек, 106 пациентов полностью выздоровели.

В Италии же за минувшие сутки заразились более 2,6 тысячи человек. Общее число заразившихся по стране увеличилось до 35,7 тысячи. На настоящий момент из них скончались 475 пациентов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU