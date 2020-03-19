2020-03-19T07:53:35+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ухане за сутки не выявлено ни одного нового пациента с коронавирусом

Доля выздоровевших во всем Китае увеличилась до 87%
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусомВ Ухане за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусомФото: REUTERS
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За минувшие сутки от коронавируса в Китае скончались еще восемь человек. Число инфицированных граждан увеличилось на 34. При этом в эпицентре распространения заболевания - городе Ухане, провинции Хубэй, не выявлено ни одного нового случая заражения. Об этом в четверг, 19 марта, сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Согласно его данным, во всей республике за сутки выздоровели 819 человек. Общая доля таких пациентов увеличилась с 86% до 87%. Ситуация остается стабильной - в 15 из 31 региона больше нет зараженных.

При этом за все время распространения COVID-19 в Китае было выявлено 80,9 тысячи случаев инфицирования. Из них 70,4 тысячи уже выздоровели и выписались, 3245 - умерли. Большинство новых зараженных прибыли в республику из-за рубежа, где пандемия только вступает в силу.

Сайт kp.ru писал, что, например, в США число случаев заболевания возросло до 9,3 тысячи. Скончались 150 человек, 106 пациентов полностью выздоровели.

В Италии же за минувшие сутки заразились более 2,6 тысячи человек. Общее число заразившихся по стране увеличилось до 35,7 тысячи. На настоящий момент из них скончались 475 пациентов.

Как правильно мыть руки.Лучший способ защититься от коронавируса - чаще мыть руки. Только делать это нужно не только часто, но и правильно. Но что значит «правильно»?

ИСТОЧНИК KP.RU

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