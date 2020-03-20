2020-03-20T16:00:10+03:00
Политика

Песков назвал «весенним обострением» вбросы о санкциях США против России

Ранее появилась информация о том, что Вашингтон будет угрожать Москве нефтяным эмбарго
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков назвал «весенним обострением» вбросы о санкциях США против РоссииПесков назвал «весенним обострением» вбросы о санкциях США против РоссииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сообщения о возможном введении санкций со стороны Соединённых Штатов в отношении России для стабилизации мирового рынка нефти можно назвать «весенним обострением», которое спровоцировано ситуацией с распространением коронавируса COVID-19. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, это скорее относится к категории весеннего обострения, спровоцированного коронавирусом, у страдающих русофобией», - сказал представитель Кремля

Днем ранее, 19 марта, американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственный источник сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России в качестве «наказания за дестабилизацию» нефтяного рынка. При этом параллельно при помощи дипломатов Вашингтон якобы намерен уговорить Саудовскую Аравию снизить добычу нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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