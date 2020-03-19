The Wall Street Journal: США готовят санкции против России за низкие цены на нефть

Россию могут наказать за "дестабилизацию" мирового рынка нефти. По данным источника американского издания The Wall Street Journal, администрация Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против нашей страны.

Как пишет WSJ, США готовятся сказать свое веское слово в развязавшейся на этой неделе нефтяной войне. Штаты выбрали метод кнута и пряника, только пряник предназначен Саудовской Аравии, а кнут, почему-то нам.

Напомним, 6 марта была официально «похоронена» сделка ОПЕК+, которая последние три года поддерживала довольно высокие цены на нефть в мире. Страны, входящие в картель, во главе с Саудовской Аравией не смогли договориться с другими крупными производителями, в первую очередь Россией. Тогда нужно было решить, как отреагировать на падающий из-за коронавируса спрос на черное золото.

- Мы предлагали продлить действующее ограничение добычи на квартал, чтобы лучше оценить влияние вируса на экономику, - рассказал заместитель министра энергетики России Павел Сорокин. – У Саудовской Аравии была другая позиция – сократить добычу еще на полтора миллиона баррелей в сутки. При этом России пришлось бы удвоить свое нынешнее снижение.

Договориться не получилось – и тут началась настоящая война. Страны ОПЕК одна за другой объявили о резком наращивании добычи, а Саудовская Аравия и вовсе предложила европейским странам, традиционным клиентам России, нефть с небывалой скидкой. Все это буквально обрушило цены на черное золото, так дешево нефть не стоила с 2003 года.

Низкие цены ударили по сланцевым компаниям США, которые предыдущие годы активно наращивали добычу. Но себестоимость выкачки нефти из сланцевых пород гораздо выше, чем традиционная добыча в России или Саудовской Аравии. Так что сейчас они на грани банкротства. И пришли за помощью к американским властям.

По сообщению источника The Wall Street Journal, администрация США намерена воздействовать на Россию с помощью очередных санкций. Их масштаб и характер пока не раскрывают, но уже ясно, что нас хотят усадить за стол переговоров с саудитами, вывернув руки. С Саудовской Аравией, например, Штаты хотят договориться полюбовно. Эта страна – давний сторонник и партнер США, поэтому в Белом доме уверены, что сумеют убедить шейхов отказаться от нефтяной войны дипломатическими методами.