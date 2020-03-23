2020-03-23T10:21:34+03:00
Общество

Коронавирус бьет рекорды в приложениях для знакомств

Такой ник выбрали уже несколько сотен любителей онлайн-флирта
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Коронавирус бьет рекорды в приложениях для знакомств.Фото: пресс-служба «Мамба».Коронавирус бьет рекорды в приложениях для знакомств.Фото: пресс-служба «Мамба».
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Пандемия коронавируса, обрушившаяся практически на весь мир, повлияла на все сферы: работу, отдых, путешествия и даже личную жизнь. Пока бушует болезнь, люди предпочитают оставаться на карантине даже в онлайне. Интересными наблюдениями поделился популярный ресурс для знакомств Мамба. Проанализировав поведение пользователей, на сайте выяснили, что за последние две недели количество посетителей приложения упало на 6,3 процента. Повлияла пандемия и на контент. Около двухсот вновь зарегистрировавшихся пользователей выбрали себе имя Коронавирус. Еще часть посетителей пытается привлечь внимание к своему профилю фотографиями на фоне пустых полок в супермаркетах.

- Мы заметили снижение активности пользователей, но считаем, что это не долговременный тренд. По всей видимости, люди переключились на обсуждение новостей в соцсетях и закупку продуктов, - прокомментировал ситуацию генеральный директор Мамбы Андрей Бронецкий.

- Для Мамбы коронавирус не так плачевен, как для туроператоров и авиаперевозчиков, поэтому необходимости вводить какие-то радикальные меры и менять бизнес у нас нет.

В ближайшие дни в приложении появится новый виртуальный подарок. Дизайнеры компании нарисовали кота, который самоизолировался в банке. Гифт будет начислен всем пользователям сервиса бесплатно, для того чтобы вдохновить людей на позитивное общение.

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