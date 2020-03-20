2020-03-20T20:24:15+03:00
Политика

Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении фейков о коронавирусе

Госсекретарь США утверждает, что дезинформация направлена на дискредитацию действий американских властей
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении фейков о коронавирусеПомпео обвинил Россию, Иран и Китай в распространении фейков о коронавирусеФото: REUTERS
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Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео утверждает, что Россия, Китай и Иран якобы распространяют дезинформацию о коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы точно видели, как она исходит из таких стран, как Китай, Россия и Иран», - заявил он.

По его словам, такие фейковые новости направлены на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19. Более того он утверждает, что Вашингтон «напрямую говорил с этими странами» о том, что те должны прекратить такую практику.

Напомним, ранее экс-координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн обвинил президента Соединённых Штатов Дональда Трампа дезинформирует американцев по поводу ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране, делая «вредные или откровенно ложные заявления». По его словам, такие действия главы Белого дома не помогают успокоить население.

ИСТОЧНИК KP.RU

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