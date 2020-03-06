Трампа обвинили в дезинформации американцев по коронавирусу

6 Март 2020 2020-03-07T00:14:13+03:00

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Президент США Дональд Трамп дезинформирует американцев по поводу ситуации с «китайским» коронавирусом COVID-19 в стране, делая «вредные или откровенно ложные заявления», которые не помогают успокоить население. Так, в частности, считает экс-координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн.

Выступая на встрече «Центра американского прогресса», он заявил, что «имеет в виду очевидное» – глава Белого дома «говорит ложные вещи», «либо вводящие в заблуждение, либо преднамеренно не приносящие пользу».

Рон Клейн считает, что Трамп относится к проблеме коронавируса по принципу «не приносите мне плохих новостей, не делайте ничего, что подорвет экономику, не говорите мне, что плохие вещи происходят». Таким образом, по мнению эксперта, президент оказывает давление на тех, кто работает над разработкой ответных мер на распространение заболевания, а Штаты, между тем, «сильно отстают от других стран в проведении тестов на наличие этого вируса».

Другой американский специалист, доктор Зеке Эмануэль, считает «опасными» заявления Трампа относительно сроков разработки вакцин.

«Когда у нас президент делает вредные или откровенно ложные заявления – чудо по вакцине через два-три месяца – это не помогает людям успокоиться», - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, общее число инфицированных в штатах достигло 158 человек, скончались 12. На борьбу с коронавирусом в США выделили 7,8 миллиарда долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU