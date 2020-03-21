«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T21:42:36+03:00

Ограничения коснутся стран, которые временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту

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«Почта России» приостанавливает сообщение с 15 странами, которые прекратили обработку международной почты из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ограничения коснутся Молдавии, Туниса, Ливии, Ливана, Кувейта, Монголии, Перу, Эквадора, Шри-Ланка, Мьянма, Мальдив, Филиппин, Каймановых Островов, Французской Полинезии, а также Острова Пасхи (Чили).

«Все эти государства временно не обрабатывают ни входящую, ни исходящую международную почту, в результате мероприятий по борьбе с распространением коронавируса», - говорится в сообщении компании.

Напомним, из-за распространения коронавируса многие страны закрыли границы и как результат тысячи российских туристов буквально «застряли» заграницей. Ранее в Росавиации сообщили, что ведомство совместно с авиакомпаниями России выработало механизм перевозки россиян из стран, закрытых из-за ситуации с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU