2020-03-20T22:26:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии эвакуируют за три дня

Росавиация и авиакомпании выработали специальный механизм возвращения граждан из стран, границы которых закрыты из-за коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Россиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии эвакуируют за три дняРоссиян из Испании, Черногории, Португалии и Молдавии эвакуируют за три дняФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Росавиация и авиакомпании России выработали механизм перевозки россиян из стран, закрытых из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. В ведомстве сообщили, что в ближайшие три дня соотечественники вернуться на родину.

«В течение ближайших трех дней планируется осуществить перевозку из Испании (3 рейса, "Аэрофлот", "Сибирь", "Уральские авиалинии"); Черногории (3 рейса, "Сибирь", "Победа"), Португалии (4 рейса, "Аэрофлот"). Также завтра 2 рейса в Кишинёв выполнит "Аэрофлот", при этом будут перевезены граждане Молдавии"», - говорится в сообщении Росавиации.

Рабочая группа Росавиации также обсудила список из 30 стран, где требуется принять оперативные меры для перевоза российских граждан. По данным ведомств, за исключением Испании, Черногории, Молдавии, «самая сложная ситуация» сложилась в Венгрии, Марокко, Мальте, Португалии.

Как писал сайт kp.ru, распространение коронавируса привел к закрытию границ во многих странах. Как результат тысячи российских туристов буквально «застряли» заграницей. Из-за отмены регулярного авиасообщения они не могут вернуться на родину. Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» официальный представитель МИД Мария Захарова рассказал о том, как Россия возвращает туристов домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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