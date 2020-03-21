Чемпионат мира-2023 по хоккею могут перенести из-за коронавируса

21 Март 2020 2020-03-21T22:07:14+03:00

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Чемпионат мира-2023 по хоккею, который должен состоятся в Санкт-Петербурге, могут перенести на 2024 год.

Как сообщает TSN, после того, как на фоне ситуации с коронавирусом на следующий год перенесли Чемпионат мира-2020 по хоккею, который должен был пройти с 8 по 24 мая, на один сезон будут сдвинуты остальные турниры.

Сайт kp.ru писал, что 20 марта Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила о решение отменить Чемпионат мира-2020. При этом отмечалось, что вопрос о переносе турнира на другой год будет обсуждаться на конгрессе IIHF.

На данный момент в Швейцарии зарегистрировано 5 294 случаев заражений COVID-19, выздоровели 15 пациентов, а жертвами заболевания стали уже 24 человека.

Напомним, накануне из-за распространения коронавируса Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести Чемпионат Европы по футболу-2020 на лето 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU