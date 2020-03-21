2020-03-21T17:31:42+03:00
Спорт

Чемпионат мира-2020 по хоккею отменили из-за коронавируса

Перенос турнира на другой год будет обсуждаться
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Чемпионата мира-2020 по хоккею отменили из-за коронавирусаЧемпионата мира-2020 по хоккею отменили из-за коронавирусаФото: REUTERS
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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить Чемпионат мира-2020, который должен был пройти с 8 по 24 мая. Такая мера объясняется стремительным распространением коронавируса Covid-19 в Европе.

Отмечается, что перенести Чемпионат мира по хоккею в другую страну нет возможности, но вопрос переноса турнира на другой год будет обсуждаться на конгрессе IIHF.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Европе были отменены многие массовые и спортивные мероприятия. 17 марта Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о своем решение перенести Чемпионат Европы по футболу-2020 на лето следующего года. На следующий день организаторы конкурса Евровидения-2020 сообщили об отмене международного музыкального конкурса, который должен был состоятся в мае в Роттердаме. 19 марта мир узнал об отмене 73-й Международный Каннский кинофестиваль, который должен был пройти во Франции с 12 по 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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