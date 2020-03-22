В Греции митрополита арестовали за богослужение во время карантина из-за коронавируса
Митрополит Кифирский Серафим попал в полицейский участок после богослужения в разгар распространения коронавируса. В Греции свыше 400 случаев заражения, есть смерти, в связи с этим власти приняли решение о запрете всех массовых мероприятий. Табу наложено даже на богослужения. Но в Храме Распятия в городке Хора на острове Китира нарушили запрет.
Митрополит лично прибыл, чтобы открыть собор.
- Звонили колокола, приглашая верующих прийти в церковь,- сообщает Vimaorthodoxias news.
На богослужение пришли верующие, их число не называется. Как только об этом инцеденте стало известно в полиции, к митрополиту прибыли офицеры и проводили его в участок. На него составили протокол, материалы дела переданы в прокуратуру.
Решение полиции поддержал мэр острова Стратос Хархалакис.
- Никто не стоит выше закона, -сказал мэр. - Возбуждено дело о незаконном деянии митрополита, ожидается прокурорское вмешательство.
Власти страны вновь призвали людей соблюдать режим изоляции и напомнили о запрете на все массовые мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU