2020-03-22T01:20:32+03:00
В мире

В Греции митрополита арестовали за богослужение во время карантина из-за коронавируса

Действия Митрополита Кифирского Серафима осудили в правительстве, а материалы дела переданы в прокуратуру
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Греции отменены все массовые мероприятияВ Греции отменены все массовые мероприятияФото: REUTERS
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Митрополит Кифирский Серафим попал в полицейский участок после богослужения в разгар распространения коронавируса. В Греции свыше 400 случаев заражения, есть смерти, в связи с этим власти приняли решение о запрете всех массовых мероприятий. Табу наложено даже на богослужения. Но в Храме Распятия в городке Хора на острове Китира нарушили запрет.

Митрополит лично прибыл, чтобы открыть собор.

- Звонили колокола, приглашая верующих прийти в церковь,- сообщает Vimaorthodoxias news.

На богослужение пришли верующие, их число не называется. Как только об этом инцеденте стало известно в полиции, к митрополиту прибыли офицеры и проводили его в участок. На него составили протокол, материалы дела переданы в прокуратуру.

Решение полиции поддержал мэр острова Стратос Хархалакис.

- Никто не стоит выше закона, -сказал мэр. - Возбуждено дело о незаконном деянии митрополита, ожидается прокурорское вмешательство.

Власти страны вновь призвали людей соблюдать режим изоляции и напомнили о запрете на все массовые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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