В Египте находятся около 2 тысяч российских туристов: В посольстве согласовывают спецрейсы по эвакуации

22 Март 2020 2020-03-22T02:42:03+03:00

Авиасообщения между Россией и Египтом нет с 2015 года, туристы прибыли на курорт через соседние страны Фото: Иван ВИСЛОВ

Туристы не могут улететь из Египта после того. как власти страны отменили авиасообщение из-за коронавируса

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Среди туристов, которые не могут вернуться домой из Египта, почти 2 тысячи россиян. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве.

В Египте по данным ВОЗ число инфицированных достигло 256 человек, из них 46 - новые случаи заражения коронавирусом (за 20 марта). Погибли 7 человек. Власти страны вводят ограничения, отменяют массовые мероприятия, с 18 по 31 марта отменено авиасообщение с другими странами. Поэтому туристы, даже имея на руках билеты, не могут улететь на Родину.

- Посольство обработало все поступившие на сегодняшний день заявления. В Египте сейчас порядка 2 тысяч россиян: в Шарм-эш-Шейхе – 966 человек, в Хургаде – 861, в Каире – 99,- заявила временная поверенная в делах РФ в Египте Светлана Зубова.

Вопрос эвакуации граждан России держат в посольстве на контроле. С застрявшими на курортах путешественниками общаются, пытаются успокоить. Трудности возникают не только в составлении списков, определения количества самолетов и даты рейса - между Россией и Египтом нет авиасообщения с 2015 года после теракта на борту самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Прибывшие в Египет туристы - те, кто добрался до курорта через соседние страны.

- В этой связи организация эвакуации вас из этих точек сопряжена с определенными трудностями логистического характера, но мы их, я вас уверяю, преодолеем,- сказала представитель посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU