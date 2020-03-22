2020-03-22T02:42:03+03:00
В мире

В Египте находятся около 2 тысяч российских туристов: В посольстве согласовывают спецрейсы по эвакуации

Туристы не могут улететь из Египта после того. как власти страны отменили авиасообщение из-за коронавируса
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Авиасообщения между Россией и Египтом нет с 2015 года, туристы прибыли на курорт через соседние страныАвиасообщения между Россией и Египтом нет с 2015 года, туристы прибыли на курорт через соседние страныФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Среди туристов, которые не могут вернуться домой из Египта, почти 2 тысячи россиян. Об этом РИА Новости сообщили в российском посольстве.

В Египте по данным ВОЗ число инфицированных достигло 256 человек, из них 46 - новые случаи заражения коронавирусом (за 20 марта). Погибли 7 человек. Власти страны вводят ограничения, отменяют массовые мероприятия, с 18 по 31 марта отменено авиасообщение с другими странами. Поэтому туристы, даже имея на руках билеты, не могут улететь на Родину.

- Посольство обработало все поступившие на сегодняшний день заявления. В Египте сейчас порядка 2 тысяч россиян: в Шарм-эш-Шейхе – 966 человек, в Хургаде – 861, в Каире – 99,- заявила временная поверенная в делах РФ в Египте Светлана Зубова.

Вопрос эвакуации граждан России держат в посольстве на контроле. С застрявшими на курортах путешественниками общаются, пытаются успокоить. Трудности возникают не только в составлении списков, определения количества самолетов и даты рейса - между Россией и Египтом нет авиасообщения с 2015 года после теракта на борту самолета, летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Прибывшие в Египет туристы - те, кто добрался до курорта через соседние страны.

- В этой связи организация эвакуации вас из этих точек сопряжена с определенными трудностями логистического характера, но мы их, я вас уверяю, преодолеем,- сказала представитель посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Италии из-за коронавируса закрывают все предприятия, кроме стратегически важных
В Египте находятся около 2 тысяч российских туристов: В посольстве согласовывают спецрейсы по эвакуации
Вице-премьер Белоусов заявил, что Россия не хотела обвала цен на нефть: "Это инициатива арабских партнеров"
Трамп предлагает «дезинфицировать» и повторно использовать медицинские маски
В США сертифицировали 45-минутный тест на коронавирус
В Греции митрополита арестовали за богослужение во время карантина из-за коронавируса
В Уфе сотрудники ФСБ открыли огонь при задержании предполагаемых террористов
Больше 266 тысяч человек к мире заражены коронавирусом
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер от коронавируса
В Лондоне бездомных поселят в отели на время карантина по коронавирусу
В ЦРУ предупредили Трампа об угрозе глобального распространения коронавируса еще в январе, но он отклонил доклад
Переболевшая коронавирусом врач рассказала о первых симптомах
Трамп предложил лидеру КНДР сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Депутат Верховной рады госпитализирован в больницу из-за коронавируса
Песков: для победы над коронавирусом необходимо объединить усилия всех стран
Чемпионат мира-2023 по хоккею могут перенести из-за коронавируса
«Почта России» приостановит сообщение с 15 странами из-за коронавируса
Конор Макгрегор «избил» коронавирус
Коронавирус в Италии: число умерших побило новый суточный рекорд
Полиция Чехии начала штрафовать за выход на улицу без маски
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям старше 65 лет
Правительство Латвии переходит на работу в удалённом режиме из-за COVID-19
Росавиация, Ростуризм и МИД прорабатывают схему вывоза россиян из Марокко