"Человек-паук" пришлёт голосовые сообщения для детей в карантине

22 Март 2020 2020-03-22T07:49:01+03:00

Актёр Джэйк М. Джонсон, озвучивший Человека-паука в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные", предложил в Instagram свою поддержку для детей, запертых дома или в больнице из-за вспышки коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Актёр Джэйк М. Джонсон, озвучивший Человека-паука в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные", предложил в Instagram свою поддержку для детей, запертых дома или в больнице из-за вспышки коронавируса.

- Многие родители прислали мне сообщения о том, что смотрят в карантине мультфильм "Человек-паук: Через вселенные". Очень многие. Так что вот моя идея: если ребёнок изолирован от школы дома и хочет быстрое приободряющее сообщение от Питера Паркера, пришлите мне на почту письмо с именем ребёнка, и я постараюсь отправить короткое голосовое сообщение. Если я не свяжусь с вами, я прошу прощения, - сказано в посте Джонсона.

В конце своего обращения он указал адрес почты, на который можно отправить заявку: peterbparkersayshi@gmail.com, а также добавил хештег "StayHome" (оставайся дома).

mrjakejohnson Since the quarantine a lot of parents have DM d me saying they ve been watching Spiderverse with their kids. A lot. So, here s my idea. If your child is home from school and wants a quick encouraging message from Peter B Peter, then send me an email with their name and I ll try and send over a short voice note. If I don t get to you, I apologize. #stayhome Email here if you wanna try this: peterbparkersayshi@gmail.com

Напомним, флешмоб "#StayHome" запустили малазийские врачи. Их слоган - "Я работаю ради вас, а вы ради меня останьтесь дома". Врачи всего мира фотографируются в масках, призывая людей не покидать квартиры без экстренной надобности и начать работать дистанционно. Так специалисты пытаются остановить распространение коронавируса. Врачи также напоминают обществу, что у них тоже есть семьи, но они не могут изолироваться с ними дома, поскольку спасают наши жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU