"Человек-паук" пришлёт голосовые сообщения для детей в карантине
Актёр Джэйк М. Джонсон, озвучивший Человека-паука в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные", предложил в Instagram свою поддержку для детей, запертых дома или в больнице из-за вспышки коронавируса.
- Многие родители прислали мне сообщения о том, что смотрят в карантине мультфильм "Человек-паук: Через вселенные". Очень многие. Так что вот моя идея: если ребёнок изолирован от школы дома и хочет быстрое приободряющее сообщение от Питера Паркера, пришлите мне на почту письмо с именем ребёнка, и я постараюсь отправить короткое голосовое сообщение. Если я не свяжусь с вами, я прошу прощения, - сказано в посте Джонсона.
В конце своего обращения он указал адрес почты, на который можно отправить заявку: peterbparkersayshi@gmail.com, а также добавил хештег "StayHome" (оставайся дома).
Напомним, флешмоб "#StayHome" запустили малазийские врачи. Их слоган - "Я работаю ради вас, а вы ради меня останьтесь дома". Врачи всего мира фотографируются в масках, призывая людей не покидать квартиры без экстренной надобности и начать работать дистанционно. Так специалисты пытаются остановить распространение коронавируса. Врачи также напоминают обществу, что у них тоже есть семьи, но они не могут изолироваться с ними дома, поскольку спасают наши жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU