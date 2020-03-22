2020-03-22T09:17:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач назвал недорогой продукт, который укрепляет иммунитет

Высокое содержание йода делает его особенно полезным не только в борьбе с вирусами, но и с усталостью
Ася КУЗНЕЦОВА
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Морская водоросль в виде капусты в салатах или в виде сушёных чипсов поможет снизить риск сезонных простудных заболеванийМорская водоросль в виде капусты в салатах или в виде сушёных чипсов поможет снизить риск сезонных простудных заболеванийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал об эффективном для стимуляции противовирусного иммунитета продукте, который можно найти почти в любом магазине. Он считает, что ламинария - морская водоросль в виде капусты в салатах или в виде сушёных чипсов поможет снизить риск сезонных простудных заболеваний. Высокое содержание йода также способно благотворно повлиять на состояние хронической усталости.

- Морская капуста, или ламинария, у диетологов вызывает благоприятные отзывы. Главный момент в том, что водоросли содержат йод. Это самый богатый по йоду продукт в мире, - рассказал Гинзбург радио Sputnik.

Он также подчеркнул, что продукт будет особенно ценен для всех, кто живёт вдали от моря.

Ранее сайт kp.ru сообщал о 10 продуктах, которые поддержат иммунитет по мнению врача Людмила Денисенко, члена Национального общества диетологов и Национальной ассоциации клинического питания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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