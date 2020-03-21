10 продуктов, которые могут спасти от коронавируса и поддержат иммунитет

О том, что есть и пить, когда кругом коронавирус, «Комсомолке» рассказала член Национального общества диетологов (НОД), Национальной ассоциации клинического питания, врач Людмила Денисенко.

- Людмила, раньше при пневмонии или туберкулёзе первым делом прописывали усиленное питание. Может быть, есть какой-то список продуктов, поднимающих иммунитет и помогающих подготовиться к возможной пневмонии при коронавирусе? Или есть особенная противовирусная диета?

- Начинать надо с воды, – рассказывает доктор. - Увлажнённые слизистые - это первый барьер на пути вируса. Пить воду следует из расчёта 30-40 мл на кг веса, минимум. Вода должна быть комнатной температуры, можно тёплая.

2. Второй важный момент - здоровье кишечной микрофлоры. 80% нашего иммунитета - в кишечнике. А значит, надо есть клетчатку. Это отруби, зерновые, каши, овощи. (Не зря все-таки закупались гречкой! Хотя овсянка тоже прекрасно подойдет. – Авт.)

3. Также для кишечника важны про- и пре-биотики. Это любые кисломолочные продукты. Цикорий и топинамбур - в них содержится инулин.

4. Для здоровья клеточных мембран - Омега-3. А значит, в рационе должна быть мелкая жирная северная рыба, в первую очередь - сельдь, скумбрия, анчоусы.

5. Витамин Д - самый иммуномодулирующий витамин. Можно пить его в препаратах или добавках, чтобы получать не менее 3-5 тыс МЕ в день.

6. Нужен жир! Например, сливочное масло. Мельчайшие структурные компоненты лёгких, где и происходит газообмен, альвеолы, изнутри покрыты специальным веществом, сурфактантом. Оно поддерживает альвеолы в форме пузырьков и не даёт им «схлопнуться» на выдохе. А также ускоряет попадание кислорода из альвеол в кровь.

Сурфактант состоит на 90% из жиров, на 10% из белков и углеводов. Мало жиров в рационе – в лёгких будет мало сурфактанта! Кислород будет усваиваться плохо, и даже самый свежий воздух не спасет от гипоксии.

Теперь понятно, почему в народной медицине туберкулёз и другие лёгочные болезни лечат жирным молоком или топлёным маслом. Эти продукты не убивают бактерии, но восстанавливают слой сурфактанта и снимают симптомы гипоксии.

7. Полифенолы, пектин, витамины - это овощи, фрукты и ягоды.

8. Красное мясо - как источник гемового железа, для обеспечения синтеза «здорового» гемоглобина. В общем, как понимаете, нужно полноценное и разнообразное питание.

- А как же картошка?

- Крахмал - это тот же сахар, причина системного воспаления... Именно сахар создаёт гликированный гемоглобин, который «царапает» наши сосуды, вызывая воспаление сосудистой стенки. Это именно тот сахар, который очень любят патогенные бактерии и грибки кишечника, подавляя рост нашей дружественной микрофлоры и снижая наш иммунитет... Не надо нам избытка картошки!

- Многие, включая наших звезд, уверены, что чеснок спасёт от коронавируса.

9. - Действительно, чеснок и лук содержат аллиин, который при разрезании или раздавливании преобразуется в аллицин - вещество, которое называют природным антибиотиком. Оно имеет высокую активность как против грамположительных, так и грамотрицательных бактерий. Сохраняется в крови и желудочном соке. Как с вирусами взаимодействует это вещество, к сожалению, изучено недостаточно. Но его многие века используют для профилактики респираторных заболеваний. Потому - на здоровье.

- Не могу не спросить: а как же водка и другой алкоголь?

10. - Насчёт водки - спорно. Нужно взвесить все риски употребления алкоголя. Как врач, не могу рекомендовать водку для профилактики... А вот красное вино с полифенолами и ресвератролом, в первую очередь, да. 150 мл в день максимум - профилактическая доза.

Но главное, чтобы не заболеть, нужно соблюдать профилактические гигиенические меры, рекомендованные ВОЗ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767558" frameborder="0"></iframe> Как вкусно приготовить гречневую кашу.Крупы долго не хранятся. Быстрый и полезный рецепт для тех, кто завел у себя дома стратегический запас гречки.

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