2020-03-22T10:55:53+03:00
В мире

В Хорватии произошло два землетрясения за одни сутки

Одно из них магнитудой 5,3, второе - магнитудой 5
Ася КУЗНЕЦОВА
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Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 за одни сутки произошли в ХорватииДва землетрясения магнитудой 5,3 и 5 за одни сутки произошли в ХорватииФото: REUTERS
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Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 за одни сутки произошли в Хорватии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. О пострадавших информации пока не поступало.

Свидетели сообщает о том, что рухнул один из шпилей Собора Вознесения Девы Марии и святых Стефана и Владислава Фото: REUTERS

Свидетели сообщает о том, что рухнул один из шпилей Собора Вознесения Девы Марии и святых Стефана и ВладиславаФото: REUTERS

Эпицентры землетрясения находятся в 7 км и в 6 км к северу от столицы Хорватии Загреба. Оба они расположены на глубине 10 километров.

Свидетели также сообщали о разрушениях стен и крыш нескольких зданий в Загребе. Улицы города усыпаны обломками, а несколько машин придавило бетонными плитами.

Также сообщается о повреждении загребского кафедрального Собора Вознесения Девы Марии и святых Стефана и Владислава - рухнул один из его шпилей. Собор был восстановлен после разрушения от землетрясения в 1880 году.

Улицы города усыпаны обломками, а несколько машин придавило бетонными плитами Фото: REUTERS

Улицы города усыпаны обломками, а несколько машин придавило бетонными плитамиФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru сообщал о произошедшем в Иркутске землетрясении силой в 4 балла. Землетрясение почувствовали днём, 10 октября жители Иркутска в разных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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