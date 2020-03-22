В Хорватии произошло два землетрясения за одни сутки

22 Март 2020 2020-03-22T10:55:53+03:00

Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 за одни сутки произошли в Хорватии Фото: REUTERS

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Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 за одни сутки произошли в Хорватии, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. О пострадавших информации пока не поступало.

Свидетели сообщает о том, что рухнул один из шпилей Собора Вознесения Девы Марии и святых Стефана и ВладиславаФото: REUTERS

Эпицентры землетрясения находятся в 7 км и в 6 км к северу от столицы Хорватии Загреба. Оба они расположены на глубине 10 километров.

Свидетели также сообщали о разрушениях стен и крыш нескольких зданий в Загребе. Улицы города усыпаны обломками, а несколько машин придавило бетонными плитами.

Также сообщается о повреждении загребского кафедрального Собора Вознесения Девы Марии и святых Стефана и Владислава - рухнул один из его шпилей. Собор был восстановлен после разрушения от землетрясения в 1880 году.

Улицы города усыпаны обломками, а несколько машин придавило бетонными плитамиФото: REUTERS

Ранее сайт kp.ru сообщал о произошедшем в Иркутске землетрясении силой в 4 балла. Землетрясение почувствовали днём, 10 октября жители Иркутска в разных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU