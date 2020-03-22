Синоптики рассказали, когда весна придёт в Россию

22 Март 2020 2020-03-22T11:41:07+03:00

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Метеорологическая весна в России начнётся 25 марта, сообщили специалисты центра погоды "Фобос".

Уточняется, что во второй половине будущей недели температура поднимется до +5 ...+10 градусов днём. Это выше стандарта на 6-7 градусов для этих дат, потепление опережает норму на две недели.

Температура ночью будет чаще всего нулевой, сообщает РИА Новости.

Синоптики обещают на последние дни марта наступление так называемой фенологической весны. Средняя температура в сутки будет больше 5 градусов. Объясняется такое раннее потепление переходом к скандинавскому антициклону.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что москвичам осталось потерпеть еще буквально неделю, и в город придет настоящая теплая весна. Снег растет, а столбики термометров перестанут опускаться до нулевой отметки. Об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

ИСТОЧНИК KP.RU