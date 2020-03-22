В Москве у студентки похитили антиквариат на 19 миллионов рублей

22 Март 2020 2020-03-22T15:07:36+03:00

Неизвестный проник в квартиру девушки около станции метро "Шоссе энтузиастов" и выкрал люстру, посуду, холст и старинную мебель, о чём заявила сама студентка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Москве 21 марта студентку четвёртого курса ограбили на 19 миллионов рублей, украв из её квартиры антиквариат на 19 миллионов рублей, сообщил источник kp.ru.

Неизвестный в промежуток между 23:00 20 марта и 13:00 21 марта зашёл в квартиру девушки около станции метро "Шоссе энтузиастов" и выкрал люстру, посуду, холст XVI века и старинную мебель, о чём заявила сама студентка.

Сейчас полиция проводит проверку по инциденту.

Ранее сайт kp.ru сообщал о студентке в Брянске, с карты которой украли 218 тысяч рублей. По версии следствия, 19-летнюю девушку тайно обокрал её друг. В течение года он по 3-5 тысяч регулярно снимал деньги с её счёта, на который приходили социальные выплаты. Девушка их не снимала, но решив оплатить накопленными деньгами покупку, выяснила, что от них почти ничего не осталось. Друг студентки узнал пин-код к карте и постепенно выкрал деньги. Теперь ему грозит до шести лет колонии за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU