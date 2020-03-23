Макрон поставил Джонсону ультиматум из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T02:00:54+03:00

Президент Франции был недоволен тем, как в соседней стране борются с коронавирусом Фото: REUTERS

Президент Франции объявил об ограничительных мерах, чтобы сдержать распространение болезни, такого же подхода ждал и от коллеги из Великобритании

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Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью ультиматума заставил коллегу, британского премьер-министра Бориса Джонсона, усилить карантинные меры - об этом пишет газета Liberation. Источник в Елисейском дворце сообщил, что во Франции готовились закрыть границу с Великобританией уже в пятницу 20 марта. Макрон был готов на этот шаг, если бы власти Великобритании продолжили "не принимать никаких мер".

К пятнице во Франции уже была объявлена "тотальная изоляция", закрыты границы ЕС, запрещены перемещения внутри страны, а жителей попросили не собираться группами и отказаться даже от семейных встреч.

В Великобритании таких ограничений не было, разве что жители бросились скупать продукты с полок магазинов.

Источник сообщил, что в случае закрытия границы Франции и Великобритании, тоже самое сделали бы и другие страны ЕС.

- Мы явно были вынуждены пригрозить ему для того, чтобы заставить его пошевелиться, — рассказал источник Liberation.

Разговор произошел между лидерами стран якобы 20 марта, а 21 Великобритания закрыла бары, спортзалы, клубы и учреждения культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU