Макрон поставил Джонсону ультиматум из-за коронавируса
Президент Франции Эммануэль Макрон с помощью ультиматума заставил коллегу, британского премьер-министра Бориса Джонсона, усилить карантинные меры - об этом пишет газета Liberation. Источник в Елисейском дворце сообщил, что во Франции готовились закрыть границу с Великобританией уже в пятницу 20 марта. Макрон был готов на этот шаг, если бы власти Великобритании продолжили "не принимать никаких мер".
К пятнице во Франции уже была объявлена "тотальная изоляция", закрыты границы ЕС, запрещены перемещения внутри страны, а жителей попросили не собираться группами и отказаться даже от семейных встреч.
В Великобритании таких ограничений не было, разве что жители бросились скупать продукты с полок магазинов.
Источник сообщил, что в случае закрытия границы Франции и Великобритании, тоже самое сделали бы и другие страны ЕС.
- Мы явно были вынуждены пригрозить ему для того, чтобы заставить его пошевелиться, — рассказал источник Liberation.
Разговор произошел между лидерами стран якобы 20 марта, а 21 Великобритания закрыла бары, спортзалы, клубы и учреждения культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU