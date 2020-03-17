Макрон объявил во Франции тотальную изоляцию из-за коронавируса: закрыты границы с ЕС, запрещены семейные торжества

17 Март 2020 2020-03-17T00:12:19+03:00

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Франция стала еще одной страной, где решились на кардинальные меры для того, чтобы сдержать распространение коронавируса. В понедельник 16 марта президент Эммануэль Макрон заявил, что страна уходит на двухнедельную тотальную изоляцию. В своем видеообращении к народу он заявил, что на мера необходима, поскольку идет борьба за жизни граждан.

Тотальная изоляция предусматривает закрытие границы с Евросоюзом и Шенгенским пространством на 30 дней.

На тот же срок нужно отказаться от любых общественных, а также семейных мероприятий, включая торжества, свадьбы с участием гостей. Как сообщает CNN, во Франции по поручению президента развернут новый военный госпиталь, чтобы уменьшить заторы в больницах.

- Все действия правительства отныне должны быть направлены на борьбу с эпидемией. Поэтому я решил, что все проходящие реформы, начиная с пенсионной реформы, будут приостановлены,- сообщил Макрон.

Во Франции 6 633 человек заражены, 148 скончались.

Россия до 1 мая закрывает границу для всех иностранцев.

ИСТОЧНИК KP.RU