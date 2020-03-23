На передовой борьбы с коронавирусом: Врачи показали лица с синяками после смены

23 Март 2020 2020-03-23T02:38:52+03:00

Медики просят людей оставаться дома и рассказывают, что им тоже страшно и "это нормально"

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Подвиг уханьских врачей готовы и повторяют медики из Европы, которым пришлось столкнуться с рекордным числом заболевших коронавирусом людей. В твиттер стали появляться фотографии врачей Италии, Испании, Великобритании после смены. Из-за высокого риска заразиться работники больниц должны использовать не просто маску и перчатки, весь день врачи находятся в защитном костюме, очках, с респиратором на лице. Так что в конце рабочего дня, когда все это можно снять, лица врачей выглядят не просто уставшими - на них синяки.

- Это лицо человека, который только что провел 9 часов в личном защитном снаряжении, перемещая тяжело больных пациентов Covid19 по Лондону. Я чувствую себя разбитым - и мы только на старте,- написала в твиттер Натали Силвей.

Так выглядит лицо после смены Фото Natalie SilveyФото: twitter.com

Она попросила людей дистанцироваться, по возможности не покидать дома, не гулять временно в парках. В Великобритании уже закрыли торговые центры, музеи, бары и кафе.

- Коллеги шепчут: «Мне страшно» - вы не одиноки. Мне тоже страшно. Есть что-то очень утешительное, когда кто-то говорит «я тоже». Это пройдет, но это нормально,-написала доктор.

Натали поддержали медики из разных стран.

Фото: Emma SterbaФото: Twitter.com

Они тоже делают селфи после смены. Не для того, чтобы похвалиться героическим поступком, а для того, чтобы показать, что сейчас важно не множить число инфицированных.

Фото: HeatherФото: Twitter.com

- Я хотела бы, чтобы вы могли видеть, с чем я работаю. Я не ищу никакой похвалы вообще. Все выходят за рамки, чтобы помочь пациентам,-написала Эмма Стерба.

Фото: Liz Staveacre RNФото: Twitter.com

В мире коронавирусом заражены свыше 292 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU