2020-03-23T10:10:00+03:00
Общество

Всероссийскую диспансеризацию приостановили из-за коронавируса

Правительство издало соответствующий указ
Ася КУЗНЕЦОВА
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Федеральный и территориальный фонды ОМС, а также страховые медорганизации и Росздравнадзор обязаны оповестить население о том, что диспансеризацию приостановилиФедеральный и территориальный фонды ОМС, а также страховые медорганизации и Росздравнадзор обязаны оповестить население о том, что диспансеризацию приостановилиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство России приостановило из-за коронавируса диспансеризацию для взрослых, сказано в распоряжении на официальном портале правовой информации.

- В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории России временно приостановить проведения в соответствии с распоряжением правительства России от 27 июня 2019 года Всероссийской диспансеризации взрослого населения России, - сказано в документе.

В заявлении также отмечено, что федеральный и территориальный фонды ОМС, а также страховые медорганизации и Росздравнадзор обязаны оповестить население о том, что диспансеризацию приостановили.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что за сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса, а общее число заболевших составляет 438. Все новые заболевшие выявлены в Москве, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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