Украинцы в вышиванках требуют у Зеленского вывезти их из Доминиканы президентским самолётом

23 Март 2020 2020-03-23T11:09:00+03:00

Граждане Украины попросили президента Владимира Зеленского оказать им помощь с возвращением на родину из Доминиканской республики Фото: REUTERS

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Граждане Украины попросили президента Владимира Зеленского оказать им помощь с возвращением на родину из Доминиканской республики. Они требуют вывезти их президентским бортом Украинцы, одетые в вышиванки, опубликовали соответствующее обращение в Instagram.

- Мы требуем эвакуации, мы требуем отправить за нами президентский борт, - говорит молодой человек на ролике и уточняет, что в Доминикане застряли 129 украинцев и им не говорят, когда они смогут попасть домой. При этом президентский самолёт привёз украинцев из Вены, расположенной в почти 800 километрах от Львова.

Украинец также напомнил Зеленскому, что в начале своего правления он заявлял о доступности населению всего госимущества.

- Выполните это обещание, дайте нам адекватную сумму для полета, и мы готовы лететь домой, - просит молодой человек главу государства.

Режим ЧС введён в Доминикане на 15 дней с утра 19 марта. Власти при этом разрешают иностранным самолётам эвакуировать своих граждан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768135" frameborder="0"></iframe> Украинцы в вышиванках потребовали от Зеленского вывезти их на родину.

ИСТОЧНИК KP.RU