В Госдуме одобрили введение обязательного карантина для москвичей старше 65 лет

23 Март 2020 2020-03-23T11:12:52+03:00

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В Госдуме поддержали идею введения обязательного домашнего режима для жителей Москвы старше 65 лет. Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин назвал вводимую меру правильной.

«В обстоятельствах такой угрозы предупреждение, как никогда, является эффективным. Мы должны создать условия для пожилых граждан, чтобы в этот трудный период повышенного риска люди находились дома. Именно поэтому сейчас по стране будет активизировано волонтёрское движение. Общероссийский народный фронт уже приступает к этому», — цитирует депутата RT.

Говорн добавил, что пожилым людям достаточно будет сделать всего один звонок и волонтеры привезут им все необходимые лекарства и продукты, а также помогут решить вопросы ЖКХ.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что люди в возрасте старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны будут соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU