2020-03-23T11:18:54+03:00
Политика

Сенатор объяснил, почему США пытается помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

Франц Клинцевич предположил, что Вашингтон планировал протестировать на иранцах новое лекарство от вируса
Елена АКИМОВА
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Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусомИран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусомФото: REUTERS
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США предложили Ирану свою помощь в борьбе с коронавирусом, но власти страны отклонили гуманитарный груз.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предположил, что данное сотрудничество может быть опасным. Учитывая сложные отношения между странами, препараты могут оказаться «инструментом для еще большего распространения болезни».

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич объяснил почему власти Ирана отказались от помощи. Он отметил, что Хаменеи просто не может позволить себе роскошь доверять Соединенным Штатам.

- У иранцев накипело. США принесли много горя данной стране. Позицию верховного лидера разделяет население. Слишком часто Иран сталкивался с провокациями и вероломством американцев, чтобы сейчас просто взять и поверить им, - рассуждает сенатор.

Тем не менее, эпидемия ставит мир в условия взаимопомощи и политики в данной вопросе быть не должно. Например, Россия направила самолеты с гуманитарной помощью в Италию.

-Совсем отказываться от помощи нельзя: это неправильно, а учитывая состояние здравоохранения в Иране, власти там могут просто не справиться с эпидемией. Любая помощь это шанс для инфицированных на излечение, - говорит Клинцевич.

Он поставил под сомнение мысль, что Вашингтон может специально послать препараты, которые усугубят распространение болезни в Иране. Но допустил, что власти США способны протестировать на иранцах новое лекарство от коронавируса.

- Американцы могут под видом оказания помощи протестировать на иранцах препарат, в эффективности которого они не уверены, Так называемая «проверка боем» своих лекарств, а потом уже предлагать их собственному населению. У такого сценария высокая доля вероятности, - комментирует ФАН сенатор.

Тем временем несколько самолетов с гуманитарной помощью из РФ прибыли в Италию. На борту спецоборудование для диагностики и дезинфекции опасной инфекции. В составе экспедиции — высококвалифицированные военные медики и эпидемиологи, сообщает Пятый канал.

Первые самолеты ВКС вылетели в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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