2020-03-23T12:06:10+03:00
Общество

Роспотребнадзор до 30 апреля приостановил проверки образовательных учреждений

Исключение составит только внеплановый контроль школ, вузов и детских садов
Юлия Кекова
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Основанием для внеплановых проверок будут являться факты причинения вреда жизни и здоровью.Основанием для внеплановых проверок будут являться факты причинения вреда жизни и здоровью.Фото: REUTERS
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Рособрнадзор в связи с распространением коронавирусной инфекции в России приостановил все проверки образовательных организаций до 30 апреля включительно. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что решение о временной отмене проверок в школах, вузах, колледжах и детских садах было принято в соответствии с поручением правительства РФ.

- Основанием для внеплановых проверок будут являться факты причинения вреда жизни и здоровью, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Все региональные контрольно-надзорные органы в сфере образования об изменениях в порядке проведения проверок в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией уже уведомлены.

Напомним, сайт kp.ru писал, что МЧС России до 1 мая приостановило проверки противопожарного состояния объектов. Исключение составят только внеплановые рейды. Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский отметил, что выдача лицензий, аттестатов, аккредитаций и других разрешительных документов будет производиться в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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