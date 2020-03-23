Роспотребнадзор до 30 апреля приостановил проверки образовательных учреждений

23 Март 2020 2020-03-23T12:06:10+03:00

Основанием для внеплановых проверок будут являться факты причинения вреда жизни и здоровью. Фото: REUTERS

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Рособрнадзор в связи с распространением коронавирусной инфекции в России приостановил все проверки образовательных организаций до 30 апреля включительно. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что решение о временной отмене проверок в школах, вузах, колледжах и детских садах было принято в соответствии с поручением правительства РФ.

- Основанием для внеплановых проверок будут являться факты причинения вреда жизни и здоровью, - сообщают в Роспотребнадзоре.

Все региональные контрольно-надзорные органы в сфере образования об изменениях в порядке проведения проверок в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией уже уведомлены.

Напомним, сайт kp.ru писал, что МЧС России до 1 мая приостановило проверки противопожарного состояния объектов. Исключение составят только внеплановые рейды. Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Анатолий Супруновский отметил, что выдача лицензий, аттестатов, аккредитаций и других разрешительных документов будет производиться в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU