2020-03-23T15:39:12+03:00
Умные вещи

Эксперт объяснил рост числа «утечек» данных из-за «удаленки»

Специалисты опасаются, что кроме хакеров информацию могут начать воровать и сами сотрудники
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Эксперты прогнозируют рост числа "утечек" персональных данныхЭксперты прогнозируют рост числа "утечек" персональных данныхФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В связи с массовым переходом на удаленный режим работы аналитики прогнозируют рост числа утечек корпоративной информации. Особенно риск утечек растет, если перебрасывать рабочие файла на личные адреса или мессенджеры, считают эксперты.

Так, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отметил. Что кроме хакеров корпоративную информацию красть «сливать» конкурентам могут и сами сотрудники.

«Есть внутренняя угроза – сами сотрудники. Будучи и на рабочих местах в офисе у них есть доступ к информации, и при желании ее похитить, им нужно ее лишь вытащить наружу, а далее передать конкурентам, слить в сеть, перепродать и т.д. Но в случае удаленной работы риск растет, так как нет никакого физического контроля от коллег, камер видеонаблюдения», - цитирует Ульянова ИА НСН.

Напомним, ранее эксперты в сфере компьютерной безопасности предупредили о резком росте количества утечек персональных и корпоративных данных из-за массового перехода на удаленную работу. По данным специалистов, число утечек в ближайшее время может вырасти, минимум, в два раза, передает «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24