Эксперт объяснил рост числа «утечек» данных из-за «удаленки»

23 Март 2020 2020-03-23T15:39:12+03:00

Специалисты опасаются, что кроме хакеров информацию могут начать воровать и сами сотрудники

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В связи с массовым переходом на удаленный режим работы аналитики прогнозируют рост числа утечек корпоративной информации. Особенно риск утечек растет, если перебрасывать рабочие файла на личные адреса или мессенджеры, считают эксперты.

Так, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов отметил. Что кроме хакеров корпоративную информацию красть «сливать» конкурентам могут и сами сотрудники.

«Есть внутренняя угроза – сами сотрудники. Будучи и на рабочих местах в офисе у них есть доступ к информации, и при желании ее похитить, им нужно ее лишь вытащить наружу, а далее передать конкурентам, слить в сеть, перепродать и т.д. Но в случае удаленной работы риск растет, так как нет никакого физического контроля от коллег, камер видеонаблюдения», - цитирует Ульянова ИА НСН.

Напомним, ранее эксперты в сфере компьютерной безопасности предупредили о резком росте количества утечек персональных и корпоративных данных из-за массового перехода на удаленную работу. По данным специалистов, число утечек в ближайшее время может вырасти, минимум, в два раза, передает «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU