Заразившаяся актриса Деби Мэйзар рассказала о симптомах коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T17:20:22+03:00

Вся ее семья находится вместе с ней на домашнем карантине

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Американская актриса Деби Мэйзар, известная по фильмам "Один дома 5", "Антураж" и "Касл", сдала положительный тест на коронавирус.

О симптомах болезни, о которой она даже не подозревала, Мэйзар рассказала на своей официальной странице в Instagram.

По ее словам, в начале марта вся семья почувствовала себя плохо. Среди симптомов были головная боль, пониженная температура тела, боли в горле и теле, звон в ушах и сильный сухой кашель. Тогда актриса списала недомогание на сезонную болезнь.

- Симптомы быстро прошли, но через две недели я проснулась со всеми теми же симптомами, но с очень сильными болями в теле и лихорадкой. Я подумала, может быть, у меня грипп или... коронавирус? Или может я подорвала свою иммунную систему после веселой ночи с друзьями? Позвонив знакомому доктору, оказалось, что я не подхожу по критериям: я не покидала страну и не общалась с инфицированными, - пишет Мэйзар в своем посте.

Актриса отмечает, что в один день она чувствовала себя очень плохо, но на следующий день ей становилось лучше. Так было несколько раз. Позже она сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.

- Я могу дышать, и я обязательно поправлюсь здесь, в моем собственном доме! Моя семья находится на карантине в течение 14 дней. У них нет симптомов. Оставайтесь дома, защищайте себя и своих близких от вирусов, - оптимистично заключила 55-летняя Деби.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/766762" frameborder="0"></iframe> Богатые тоже кашляют: Том Хэнкс и его жена Рита заразились коронавирусом.Неприкосновенных нет. Коронавирус опасен для всех, включая знаменитостей

ИСТОЧНИК KP.RU