2020-03-23T17:24:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Совфеде прокомментировали введение домашнего режима для москвичей старше 65 лет

Сенаторы уверены в правильности такого решения
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пожилых москвичей призвали оставаться дома до середины апреляПожилых москвичей призвали оставаться дома до середины апреляФото: Shutterstock
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В Совфеде назвали введение обязательного домашнего режима для москвичей старше 65 лет оправданной мерой. Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев одобрил столичное нововведение. При этом он отметил, что в этой ситуации социальные и волонтерские службы должны работать на высшем уровне.

«Необходимо, чтобы все социальные и медицинские службы очень быстро реагировали. Если эти задачи будут решены, то домашний режим может состояться. Тем более что люди старшего возраста у нас очень дисциплинированные и с пониманием отнесутся к предложению мэра», — цитирует сенатора RT.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин, что с 26 марта по 14 апреля в Москве вводится обязательный карантин для всех жителей в возрасте старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями. Обеспечивать их всем необходимым будут социальные и волонтерские службы, также граждане этой категории получат материальную поддержку от города, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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