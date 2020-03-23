23 Март 2020 2020-03-23T21:18:36+03:00

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности главу Роскомнадзора Александра Жарова. Соответствующие распоряжение об увольнении опубликовано на сайте правительства.

«Освободить Освободить Жарова Александра Александровича от должности руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций», - говорится в документе.

В распоряжение поясняется, что соответствующее решение было принято по просьбе Жарова.

Александр Жаров в 1999–2004 годы был пресс-секретарем Минздрава, после – пресс-секретарем председателя правительства Михаила Фрадкова. В 2008 г. Жарова был назначен на пост замминистра связи Игоря Щеголева. Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) он стал с мая 2012 года. С 2008 по 2012 годы политик занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций России.

ИСТОЧНИК KP.RU