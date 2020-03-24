2020-03-24T05:27:37+03:00
В мире

В Китае вдвое за сутки увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом

Из 78 случаев 74 - ввозные
Юлия САЛЬНИКОВА
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Китайцам удалось снизить до нуля число случаев заражения от человека к человеку в Хубэй - так было 6 днейКитайцам удалось снизить до нуля число случаев заражения от человека к человеку в Хубэй - так было 6 днейФото: REUTERS
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В Китае впервые за шесть дней зарегистрировали новый случай внутреннего заражения коронавирусом в провинции Хубэй.

Напомним, именно отсюда и началось распространение заболевания, основная часть инфицированных в КНР, находилась в Хубэй. Но усилиями властей, медиков и самих жителей, соблюдавших меры изоляции, эпидемию удалось взять под контроль.

Теперь власти опасаются второй волны коронавируса, поскольку при снижении случаев заражения от человека к человеку до нуля, происходит рост ввозных случаев.

- В понедельник 23 марта в Китае было зарегистрировано 78 новых случаев, что в два раза больше, чем днем ранее (39),- сообщают Reuters.

Из них 74 - ввозные, и этот показатель продолжает увеличиваться. Пока он равен 427 - таково общее число пациентов, которые прибыли в КНР уже будучи заражены.

Общее число заболевших в Китае увеличилось до 81 171 человек, почти 90 процентов (73 159 пациентов) излечились и выписаны из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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