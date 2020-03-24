В Китае вдвое за сутки увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом
В Китае впервые за шесть дней зарегистрировали новый случай внутреннего заражения коронавирусом в провинции Хубэй.
Напомним, именно отсюда и началось распространение заболевания, основная часть инфицированных в КНР, находилась в Хубэй. Но усилиями властей, медиков и самих жителей, соблюдавших меры изоляции, эпидемию удалось взять под контроль.
Теперь власти опасаются второй волны коронавируса, поскольку при снижении случаев заражения от человека к человеку до нуля, происходит рост ввозных случаев.
- В понедельник 23 марта в Китае было зарегистрировано 78 новых случаев, что в два раза больше, чем днем ранее (39),- сообщают Reuters.
Из них 74 - ввозные, и этот показатель продолжает увеличиваться. Пока он равен 427 - таково общее число пациентов, которые прибыли в КНР уже будучи заражены.
Общее число заболевших в Китае увеличилось до 81 171 человек, почти 90 процентов (73 159 пациентов) излечились и выписаны из больницы.
ИСТОЧНИК KP.RU