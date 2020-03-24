2020-03-24T07:55:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников предсказывал пандемию в 2019 году

Врач сказал, что один из вирусов животных мутирует и атакует человека
Ася КУЗНЕЦОВА
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Врач и телеведущий Александр Мясников предсказывал пандемию за несколько недель до обнаружения коронавирусаВрач и телеведущий Александр Мясников предсказывал пандемию за несколько недель до обнаружения коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Врач и телеведущий Александр Мясников предсказывал пандемию за несколько недель до обнаружения коронавируса.

В своём Instagram он приводил в пример свиной грипп N1H1, который в 1919 году привёл к смерти порядка 100 миллионов людей. Затем Мясников заявил, что повторение такого сценария лишь вопрос времени, поскольку среди животных постоянно циркулируют вирусы и инфекции, не передающиеся человеку.Однако новый вирус, считает Мясников, должен смутировать и прийти именно от животных.

Врач также заявлял, что создать вакцину можно только после заражения человека, но отметил, что учёными разрабаывается вакцина, подходящая для всех видов гриппа.

- Остаётся только молиться, что ученые успеют раньше, чем из какого-либо района Китая или Индии вырвется неизвестный птичий или свиной вирус гриппа, - писал в ноябре 2019 года доктор Мясников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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