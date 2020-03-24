Доктор Мясников предсказывал пандемию в 2019 году
Врач и телеведущий Александр Мясников предсказывал пандемию за несколько недель до обнаружения коронавируса.
В своём Instagram он приводил в пример свиной грипп N1H1, который в 1919 году привёл к смерти порядка 100 миллионов людей. Затем Мясников заявил, что повторение такого сценария лишь вопрос времени, поскольку среди животных постоянно циркулируют вирусы и инфекции, не передающиеся человеку.Однако новый вирус, считает Мясников, должен смутировать и прийти именно от животных.
Врач также заявлял, что создать вакцину можно только после заражения человека, но отметил, что учёными разрабаывается вакцина, подходящая для всех видов гриппа.
- Остаётся только молиться, что ученые успеют раньше, чем из какого-либо района Китая или Индии вырвется неизвестный птичий или свиной вирус гриппа, - писал в ноябре 2019 года доктор Мясников.
ИСТОЧНИК KP.RU