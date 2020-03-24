В России могут отменить проверки для малого и среднего бизнеса на весь 2020 год
Минэкономразвития направило в правительство проект распоряжения, в котором предлагается отмена плановых проверок для малого и среднего бизнеса в течение 2020 года. Для крупного бизнеса сохранят 30% самых важных проверок. Внеплановые проверки сохранят только по разрешению прокуратуры и из-за причинения вреда людям.
Мораторий на проверки сохранится для крупного бизнеса до 1 мая, а для среднего и малого - до конца 2020 года, но сроки могут изменить, исходя из экономической ситуации. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на документ, подлинность которого подтвердили в Минэкономразвития.
16 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство предусмотрело меры в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.
17 марта Белоусов заявил о том, что будет выделено дополнительное финансирование на расширение доступа МСП к заёмным средствам, а ЦБ готов применить регуляторный механизм для поддержки кредитования.
ИСТОЧНИК KP.RU