2020-03-24T09:43:12+03:00
Экономика

В России могут отменить проверки для малого и среднего бизнеса на весь 2020 год

Мораторий будет действовать до 1 мая для крупных компаний
Ася КУЗНЕЦОВА
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Минэкономразвития направило в правительство проект распоряжения, в котором предлагается отмена плановых проверок для малого и среднего бизнеса в течение 2020 годаМинэкономразвития направило в правительство проект распоряжения, в котором предлагается отмена плановых проверок для малого и среднего бизнеса в течение 2020 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минэкономразвития направило в правительство проект распоряжения, в котором предлагается отмена плановых проверок для малого и среднего бизнеса в течение 2020 года. Для крупного бизнеса сохранят 30% самых важных проверок. Внеплановые проверки сохранят только по разрешению прокуратуры и из-за причинения вреда людям.

Мораторий на проверки сохранится для крупного бизнеса до 1 мая, а для среднего и малого - до конца 2020 года, но сроки могут изменить, исходя из экономической ситуации. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на документ, подлинность которого подтвердили в Минэкономразвития.

16 марта первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что правительство предусмотрело меры в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

17 марта Белоусов заявил о том, что будет выделено дополнительное финансирование на расширение доступа МСП к заёмным средствам, а ЦБ готов применить регуляторный механизм для поддержки кредитования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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