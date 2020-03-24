В 2019 году среднестатистический россиянин ежемесячно откладывал по 6,6 тысяч рублей

24 Март 2020 2020-03-24T10:11:52+03:00

Россияне могут откладывать на "черный день" по 6,6 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Больше всего сбережений у жителей Чукотки и Ненецкого АО, меньше всего – у представителей Тамбовской области

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В 2019 году среднестатистический россиянин мог ежемесячно откладывать по 6,6 тысяч рублей (18,8% дохода). Это самый низкий показатель за последние четыре года. Для сравнения в 2018 году на сбережения уходило 19,3% от дохода. Такие цифры приводятся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Пятерка регионов-лидеров по объему сбережений:

Чукотского АО – 62% (50,6 тыс.руб),

Ненецкий АО – 61% (49,6 тыс.руб),

Ямало-Ненецкий АО – 50% (44,8 тыс.руб),

Магадан (20,9 тыс. руб),

Москва (17,7 тыс. руб).

Меньше всего сбережений у жителей:

Ставропольского края,

Краснодарского края,

Ростовской области,

Воронежской области,

Новгородской области,

Бурятии,

Тюменской области.

Жители этих регионов могут позволить себе направлять на сбережения только 6-13% от дохода, что составляет 1,4–3,6 тыс. рублей. Хуже дела обстоят у жителей Тюменской области, они тратят почти все заработанное. Исключение составляют жители Ханты-Мансийска и Ямала.

Авторы исследования отмечают, что объемы возможных накоплений граждан снижаются. 10–15 лет назад непотраченные доходы в среднем по России составляли 30,4%, а затем стало наблюдаться снижение показателя: в 2014-м — 18%, в 2015 году - 22,8.

- Превышение доходов населения над расходами не должно излишне обнадеживать. Даже по усредненным показателям выходит, что затраты на еду составляет 30 процентов. 17,6 млн человек (12% граждан), по-прежнему зарабатывают ниже прожиточного минимума, - комментирует «Известиям» член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян.

ИСТОЧНИК KP.RU