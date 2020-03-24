В 2019 году среднестатистический россиянин ежемесячно откладывал по 6,6 тысяч рублей
В 2019 году среднестатистический россиянин мог ежемесячно откладывать по 6,6 тысяч рублей (18,8% дохода). Это самый низкий показатель за последние четыре года. Для сравнения в 2018 году на сбережения уходило 19,3% от дохода. Такие цифры приводятся в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Пятерка регионов-лидеров по объему сбережений:
Чукотского АО – 62% (50,6 тыс.руб),
Ненецкий АО – 61% (49,6 тыс.руб),
Ямало-Ненецкий АО – 50% (44,8 тыс.руб),
Магадан (20,9 тыс. руб),
Москва (17,7 тыс. руб).
Меньше всего сбережений у жителей:
Ставропольского края,
Краснодарского края,
Ростовской области,
Воронежской области,
Новгородской области,
Бурятии,
Тюменской области.
Жители этих регионов могут позволить себе направлять на сбережения только 6-13% от дохода, что составляет 1,4–3,6 тыс. рублей. Хуже дела обстоят у жителей Тюменской области, они тратят почти все заработанное. Исключение составляют жители Ханты-Мансийска и Ямала.
Авторы исследования отмечают, что объемы возможных накоплений граждан снижаются. 10–15 лет назад непотраченные доходы в среднем по России составляли 30,4%, а затем стало наблюдаться снижение показателя: в 2014-м — 18%, в 2015 году - 22,8.
- Превышение доходов населения над расходами не должно излишне обнадеживать. Даже по усредненным показателям выходит, что затраты на еду составляет 30 процентов. 17,6 млн человек (12% граждан), по-прежнему зарабатывают ниже прожиточного минимума, - комментирует «Известиям» член совета директоров сети FinExpertiza Агван Микаелян.
ИСТОЧНИК KP.RU