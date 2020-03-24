2020-03-24T10:42:30+03:00
Экономика

Доллар дешевеет на фоне мер ФРС США

Индекс американской валюты снизился на 0,74%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Утром 24 марта курс доллара снизился на фоне новых мер по стимуляции экономики Федеральной резервной системы СШАУтром 24 марта курс доллара снизился на фоне новых мер по стимуляции экономики Федеральной резервной системы СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Утром 24 марта курс доллара снизился на фоне новых мер по стимуляции экономики Федеральной резервной системы США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:26 мск доллар потерял 0,61% по отношению к японской иене. Курс евро рос до 1,0842 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0721 доллара за евро. Курс доллара по соотношению к корзине валют шести стран, являющихся основными торговыми партнёрами США снизился на 0,74% до 101,73 пункта.

Накануне, 23 марта, ФРС заявила о планах на выкуп ипотечных и казначейских бумаг в необходимом для поддержки рынка количестве.

Ранее Стивен Мнучин, глава Минфина США заявил о высвобождении до $4 трлн Федеральной резервной системой в рамках поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса. Соответствующий законопроект ообсуждался в Конгрессе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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