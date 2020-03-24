Доллар дешевеет на фоне мер ФРС США

24 Март 2020 2020-03-24T10:42:30+03:00

Утром 24 марта курс доллара снизился на фоне новых мер по стимуляции экономики Федеральной резервной системы США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменить размер текста: A A

Утром 24 марта курс доллара снизился на фоне новых мер по стимуляции экономики Федеральной резервной системы США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:26 мск доллар потерял 0,61% по отношению к японской иене. Курс евро рос до 1,0842 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0721 доллара за евро. Курс доллара по соотношению к корзине валют шести стран, являющихся основными торговыми партнёрами США снизился на 0,74% до 101,73 пункта.

Накануне, 23 марта, ФРС заявила о планах на выкуп ипотечных и казначейских бумаг в необходимом для поддержки рынка количестве.

Ранее Стивен Мнучин, глава Минфина США заявил о высвобождении до $4 трлн Федеральной резервной системой в рамках поддержки экономики, пострадавшей от коронавируса. Соответствующий законопроект ообсуждался в Конгрессе.

ИСТОЧНИК KP.RU