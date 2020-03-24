2020-03-24T11:08:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Олимпийский комитет США призвал перенести Олимпиаду-2020

Такое заявление комитет сделал после опроса атлетов своей сборной
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В США призвали перенести ОлимпиадуВ США призвали перенести ОлимпиадуФото: REUTERS
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Олимпийский комитет США опубликовал заявление, в котором призвал Международный олимпийский комитет перенести летние Олимпийские игры в Токио на более поздний срок из-за распространения коронавируса. Такое решение комитет принял после опроса спортсменов национальной сборной.

«Мы благодарны 1780 спортсменам сборной США за то, что они поделились с нами своим мнением, в то время как мы пытаемся решить проблемы, связанные с COVID-19 и Играми в Токио», - цитирует заявление американцев сайт телеканала «Звезда».

В Олимпийском комитете добавили, что перенос Олимпиады на более позднее время поможет сделать Игры не только более безопасными, но и более справедливыми, поскольку атлеты успеют восстановиться после карантина и решить свои возможные проблемы.

Напомним, ранее Олимпийские комитеты Канады и Австралии также призвали к переносу Олимпиады, которая запланирована на лето 2020 года, пишет «Федеральное агентство новостей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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