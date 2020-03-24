2020-03-24T12:16:12+03:00
Политика

Правительство выделило Минобороны почти 8,8 млрд рублей на 16 инфекционных центров

Больницы будут оказывать помощь военнослужащим
Ася КУЗНЕЦОВА
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Правительство России направило Министерству обороны 8,8 миллиарда рублей на строительство 16 инфекционных центров для лечения военнослужащихПравительство России направило Министерству обороны 8,8 миллиарда рублей на строительство 16 инфекционных центров для лечения военнослужащихФото: Александр ГЛУЗ
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Правительство России направило Министерству обороны 8,8 миллиарда рублей на строительство 16 инфекционных центров для лечения военнослужащих, сообщается в распоряжении кабмина на официальном интернет-портале правовой информации.

- Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования 8,8 млрд рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров, - сказано в распоряжении.

Там также уточняется, что в строящихся центрах медицинская помощь будет оказана военнослужащим пациентам с инфекционными заболеваниями.

Сооружения построят на базе модульных быстровозводимых конструкций. Доклад о строительстве центров Минобороны должно предоставить не позже 1 февраля 2021 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что для строительства инфекционного центра в Новой Москве для больных коронавирусом перебросили строителей метро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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