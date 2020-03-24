Правительство выделило Минобороны почти 8,8 млрд рублей на 16 инфекционных центров

24 Март 2020 2020-03-24T12:16:12+03:00

Правительство России направило Министерству обороны 8,8 миллиарда рублей на строительство 16 инфекционных центров для лечения военнослужащих Фото: Александр ГЛУЗ

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Правительство России направило Министерству обороны 8,8 миллиарда рублей на строительство 16 инфекционных центров для лечения военнослужащих, сообщается в распоряжении кабмина на официальном интернет-портале правовой информации.

- Выделить Минобороны России из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования 8,8 млрд рублей на строительство в рамках государственного оборонного заказа 16 инфекционных центров, - сказано в распоряжении.

Там также уточняется, что в строящихся центрах медицинская помощь будет оказана военнослужащим пациентам с инфекционными заболеваниями.

Сооружения построят на базе модульных быстровозводимых конструкций. Доклад о строительстве центров Минобороны должно предоставить не позже 1 февраля 2021 года.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что для строительства инфекционного центра в Новой Москве для больных коронавирусом перебросили строителей метро.

ИСТОЧНИК KP.RU