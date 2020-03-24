2020-03-24T12:28:42+03:00
Общество

Минтруд: Родители, чьи дети учатся дистанционно, не получат больничный

Все школы в Москве закрылись с 21 марта по 12 апреля
Ася КУЗНЕЦОВА
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Больничный лист не будет оформлен для тех родителей, чьих детей перевели на дистанционное обучение из-за коронавирусаБольничный лист не будет оформлен для тех родителей, чьих детей перевели на дистанционное обучение из-за коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Больничный лист не будет оформлен для тех родителей, чьих детей перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса, сообщили в Министерстве труда России.

- В данном случае больничный лист оформляться не будет, и матери нужно поднимать вопрос перед своим работодателем относительно организации ее рабочей деятельности в удаленном режиме, - приводит РИА Новости его слова главы Минтруда и соцзащиты России Антон Котяков.

Напомним, с субботы, 21 марта, в Москве закрылись все государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования в рамках борьбы с распространением коронавируса. Самоизоляция школьников продлится до 12 апреля включительно, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 26 марта по 14 апреля детям старше 5 класса приостановили действие льготных проездных, чтобы они не гуляли по городу, пока школы закрыты. Действие билетов продлят позже на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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