Эксперты рассказали, как дезинфицировать гаджеты

24 Март 2020 2020-03-24T14:26:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуация с распространением коронавируса напомнила многим о необходимости держать в чистоте не только руки, но и гаджеты. Как правильно ухаживать за техникой и проводить дезинфекцию без вреда для устройства рассказал руководитель московского городского онлайн-сервиса по ремонту цифровых устройств «Чудо техники» Михаил Давыдов. Он отметил, что лучше всего протирать технику специальными средствами, которые не содержать этиловый спирт и ацетон.

«Дисплеи устроены по-разному и некоторые можно безвозвратно испортить спиртосодержащими средствами. Исключение - продукция Apple, которую можно аккуратно протирать 70% раствором изопропилового спирта или раствором гипохлорита натрия», - цитирует Давыдова «Российская газета».

Также эксперт добавил, что для гаджетов не рекомендуется использовать домашние очистители, аэрозоли, средства для мытья окон и прочее. Также специалисты не советуют протирать дисплеи грубой тканью или бумажными салфетками, чтобы его не поцарапать. Для ухода лучше выбрать безворсовые ткани или салфетки для компьютерных мониторов, гели и спреи для обработки электроники.

ИСТОЧНИК KP.RU