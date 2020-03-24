"Россия сегодня" выпустит руководство от китайских медиков по борьбе с коронавирусом

24 Март 2020 2020-03-24T15:54:03+03:00

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В среду, 25 марта, в свет выйдет десятитысячный тираж первой русской версии научного руководства по борьбе с коронавирусом COVID-19. Книга была написана китайскими медиками на основе их клинического опыта конца 2019 — начала 2020 года. Именно КНР стала первой страной, сумевшей добиться снижения темпов распространения новой инфекции

Оперативное ознакомление с этими практиками поможет повысить эффективность тех мер, которые сейчас предпринимаются в России, считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Именно информационное агентство при поддержке Российского фонда прямых инвестиций решило запустить в печать русскую версию руководства. Научными консультантами выступили специалисты и ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, академик РАН Петр Глыбочко.

"Сейчас важна скорость признания небывалого масштаба эпидемиологической проблемы. По крайней мере, для нашего поколения. И сейчас — наш выход. Пусть каждый сделает то, на что способен. Лишь так победим. Не время русского пофигизма", — цитирует РИА Новости Киселева.

По мнению гендиректора агентства, опыт ведущей клиники Китая, оказавшейся на передовой борьбы с коронавирусом, является поистине бесценным. Именно на нем основано "победоносное руководство".

Книга объемом почти 90 страниц будет распространяться бесплатно. Она получила название "Руководство по профилактике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19" и уже была сдана в печать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/767822" frameborder="0"></iframe> Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU