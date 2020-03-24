Умер Альбер Удерзо - автор комиксов об Астериксе
В возрасте 92 лет скончался французский художник, один из авторов знаменитых комиксов об "Астериксе" Альбер Удерзо. Об этом сообщает BFM TV.
- Альбер Удерзо умер в своем доме в Нейи от сердечного приступа, не связанного с коронавирусом, - рассказали представили его семьи.
Комиксы под названием "Астерикс" или "Приключение Астерикса" вышли в свет в 1959 году. Они были опубликовано во франко-бельгийском журнале Pilot. Сюжет захватывающей истории придумал Рене Госинни, а художником выступил Альбер Удерзо.
Рассказ о жителях деревни галлов, которые сопротивляются римской оккупации, нашел огромный отклик у читателей. Именно поэтому уже через два года вышел отдельный сборник "Галл по имени Астерикс", вошедший в список величайших книг XX века. В 1977 году один из авторов Рене Госинни скончался, тогда Удерзо продолжил выпускать комиксы самостоятельно.
ИСТОЧНИК KP.RU