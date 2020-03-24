2020-03-24T22:38:50+03:00
Экономика

Заполняемость европейских хранилищ газом составила рекордные 60%

Такой высокий уровень запасов является результатом мягкой зимы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Заполняемость европейских хранилищ газом составила рекордные 60%Заполняемость европейских хранилищ газом составила рекордные 60%Фото: REUTERS
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Заполняемость газовых хранилищ Европы на конец зимы на рекордно высоком уровне в 60%. Об этом сообщило Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго Соедененных Штатов.

В последние пять лет мощности по хранению природного газа в Европе на 1 марта заполнялись, как правило, на 38%. Таким образом, в этом же году показатель вырос больше, чем вполовину.

Управления по энергетической информации считает, что такой высокий уровень запасов природного газа является результатом мягкой зимы, а также растущего импорта газа по трубопроводам и в виде сжиженного природного газа.

Напомним, ранее посол США в Варшаве Джорджет Мосбахер сообщила, что Польша станет европейским центром реэкспорта американского сжиженного природного газа. Стороны подписали контракты, предусматривающие организацию поставок порядка 7,5 млрд кубометров газа ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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