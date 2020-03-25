2020-03-25T12:19:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Сенаторам старше 65 лет уйти на домашний карантин, а гражданам возвращать деньги за все авиабилеты – инициативы Валентины Матвиенко в ситуации с коронавирусом

Глава Совфеда считает это необходимыми мерами, которые помогут стабилизировать ситуацию
Елена КОВАЛЕВА
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет с 26 марта уйти на домашний карантин в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет с 26 марта уйти на домашний карантин в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала сенаторов старше 65 лет с 26 марта уйти на домашний карантин в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина.

Также глава Совфеда уверена, что в ситуации с коронавирусом авиакомпании должны возвращать гражданам деньги за все авиабилеты, независимо от того, «возвратные» они или «невозвратные».

- События неординарные, и авиакомпании, безусловно, должны возвращать деньги гражданам за билеты, поскольку они отказываются не по своей вине. В то же время авиакомпании находятся в очень тяжёлом экономическом положении, и государство сейчас рассматривает вопрос о поддержке авиационной отрасли связи с коронавирусом. Давайте подготовим обращение — деньги за все билеты должны возвращаться независимо от того, какой вид билета, - сказала Валентина Матвиенко на заседании Совфеда в среду.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Сенаторам старше 65 лет уйти на домашний карантин, а гражданам возвращать деньги за все авиабилеты – инициативы Валентины Матвиенко в ситуации с коронавирусом
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